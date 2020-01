Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Um mutmaßliche Börsenmanipulationen in einer Größenordnung von rund 2,3 Millionen Euro dreht sich ein Prozess, der am (morgigen) Montag (13.00 Uhr) vor dem Frankfurter Landgericht beginnt. Angeklagt sind zwei 45 und 50 Jahre alte Geschäftsleute, vorgeworfen werden ihnen Verstöße gegen das Wertpapierhandelsgesetz. Sie sollen die Kurse völlig unbedeutender Wertpapiere künstlich in die Höhe getrieben haben. Mit im Boot waren laut Anklage zwei weitere Mittäter, die in Mitteilungen gezielt falsche Informationen gestreut haben sollen. Gegen die Komplizen läuft ein eigenes Ermittlungsverfahren. Die Wirtschaftsstrafkammer hat zunächst sieben Verhandlungstage bis Mitte Februar terminiert.