Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen verbotenen Arzneimittelhandels im großen Stil stehen vom heutigen Mittwoch an drei Männer vor dem Landgericht Frankfurt. Die zwischen 50 und 53 Jahre alten Angeklagten sollen seit September 2008 in mehr als 14 000 Fällen vor allem Potenz- und Schlankheitspillen aus China importiert haben. Unter dem Firmennamen "Pillen-Master" verkauften sie die Mittel laut Anklage für mehr als 1,2 Millionen Euro an Privatkunden. Die Strafkammer steht vor einer umfangreichen Beweisaufnahme. Die elf geplanten Verhandlungstage reichen bis Anfang Juni.