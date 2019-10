Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg will Gratiswerbung für Flüssigwaschmittel in Briefkästen gerichtlich unterbinden lassen. Die entsprechende Klage gegen einen im Main-Taunus-Kreis ansässigen Waschmittelhersteller wird heute (13.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verhandelt. (AZ 6 U 148/18). Der klagende Verband beruft sich in seiner Klage unter anderem darauf, dass flüssiges Waschmittel als "Sondermüll" gelte und deshalb nicht im gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden dürfe. Das Trennen aber sei dem Verbraucher nicht zumutbar.

In einem ersten Prozess 2018 hatte die Verbraucherzentrale vor dem Landgericht Frankfurt Recht bekommen.