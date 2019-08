Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen der Hinterziehung von Steuern in Höhe von mehr als 700 000 Euro ist ein Online-Unternehmer am Montag vom Landgericht Frankfurt zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der 60 Jahre alte Kaufmann hatte zwischen 2011 und 2015 in größerem Umfang Unterhaltungselektronik und Digitalkameras aus Frankreich und den Niederlanden bezogen, die fälligen Vorsteuern beim Finanzamt jedoch verschwiegen.