Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für eine Serie von vier Einbrüchen in Tankstellen im Rhein-Main-Gebiet und Süddeutschland ist ein 50 Jahre alter Mann vom Landgericht Frankfurt zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Zwei Mittäter erhielten jeweils fünfeinhalb Jahre Haft, drei Gehilfen geringere Strafen, so der Vorsitzende Richter am Donnerstag. Bei den "Blitzeinbrüchen" im Herbst 2017 erbeuteten die Einbrecher in Egelsbach (Kreis Offenbach) und Weingarten (Baden-Württemberg) jeweils 61 000 beziehungsweise 9500 Euro aus speziellen Kassenautomaten, die komplett ausgebaut und mitgenommen wurden. In einem Waldstück wurden die Geräte dann auseinandergebrochen. (AZ 6340 Js 249882/17)