Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum zweiten Mal hat sich am Dienstag ein Mann wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Frankfurt verantworten müssen. Der heute 43-jährige Türke war in einem ersten Urteil für schuldig befunden worden, im Februar 2016 in einem Hinterhof in Frankfurt-Bockenheim zwei Schüsse auf einen Landsmann abgegeben und diesen lebensgefährlich verletzt zu haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung erhielt er eine Haftstrafe von acht Jahren. Der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil jedoch auf und ordnete einen neuen Prozess an.

Das Opfer leidet noch heute an den Folgen der Verletzungen. Der Angeklagte war seinerzeit mit knapp drei Promille stark alkoholisiert. Der Streit hatte möglicherweise politische Hintergründe.

Zum Auftakt des zweiten Prozesses beteuerte der Angeklagte, seit längerer Zeit völlig abstinent zu leben und entschuldigte sich bei dem Opfer. Als Schmerzensgeld sagte er die Zahlung von 10 000 Euro zu. Ein psychiatrischer Gutachter wollte eine eingeschränkte Schuld- und Steuerungsfähigkeit nicht ausschließen und empfahl dem Gericht darüber hinaus die Unterbringung des Angeklagten in einer Entzugsklinik. Die Schwurgerichtskammer hat noch einen weiteren Verhandlungstag terminiert.

Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil unter Hinweis auf die unzureichende Prüfung psychischer Krankheiten beim Angeklagten aufgehoben und eine neue Verhandlung vor der Schwurgerichtskammer angeordnet.