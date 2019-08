Prozess um Raubmord an 58-Jähriger: Bankkaufmann vor Gericht

Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Raubmordes muss sich von heute an ein Bankkaufmann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der 46-Jährige soll im Oktober vergangenen Jahres eine 58-Jährige in deren Haus in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) mit 15 Messerstichen getötet und mit 11 000 Euro Bargeld die Flucht ergriffen haben. Drei Tage später wurde er festgenommen. Hintergrund waren offenbar Schulden des Mannes bei Eltern und Lebensgefährtin. Das als vermögend geltende Opfer soll der Mann flüchtig gekannt haben. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst sieben Verhandlungstage bis Mitte Oktober terminiert.