Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher IS-Sympathisant hat sich seit Freitag vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage wirft dem 19 Jahre alten Deutschen mit ägyptischen Wurzeln vor, er habe sich Ende des vergangenen Jahres für die Teilnahme am bewaffneten Kampf islamistischer Milizen ausbilden lassen wollen. Der gebürtige Gießener sei im Dezember vergangenen Jahres zunächst nach Ägypten gereist und habe von dort aus einen Ausreiseversuch in Richtung Halbinsel Sinai unternommen. Die Festnahme des Mannes im ägyptischen Luxor habe diesen Plan vereitelt. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland kam der damals 18-Jährige im Januar 2019 in Untersuchungshaft. (AZ 6160 Js 201558/19)

Weil er als Heranwachsender eine besondere Schutzbedürftigkeit genießt, wird die Öffentlichkeit von der Verhandlung dauerhaft ausgeschlossen. Wie es am Rande des Prozesses hieß, habe sich der Angeklagte zu den Vorwürfen geäußert. Die Jugendstrafkammer hat in dem vorerst bis Ende November terminierten Prozess unter anderem die Frage zu klären, ob bei dem 19-Jährigen Erwachsenenstrafrecht oder das mildere Jugendstrafrecht anzuwenden ist. Dies richtet sich nach der jeweiligen Reife des Angeklagten.