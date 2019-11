Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nachdem sie als falsche Polizeibeamte drei Senioren um ihre Ersparnisse von insgesamt 675 000 Euro gebracht haben sollen, müssen sich von heute (9.30 Uhr) an drei Männer - 25, 26 und 30 Jahre alt - vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt ihnen zur Last, bei den bis zu 89 Jahre alten Opfern als angebliche Polizisten einen unmittelbar bevorstehenden Raubüberfall oder Einbruch angekündigt zu haben. Daraufhin sollen sie deren Ersparnisse "zur Sicherheit" in Empfang genommen haben. Allein in einem Fall büßte ein Rentner dabei mehr als 500 000 Euro ein. Das Gericht hat für den Prozess zunächst sieben Verhandlungstage bis Mitte Dezember vorgesehen.