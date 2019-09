Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Berufungsverfahren zwischen einem Autokäufer und einem Autohaus um die Rücknahme eines Dieselfahrzeugs und die Kaufpreiserstattung soll am (morgigen) Mittwoch (10.00 Uhr) das Urteil verkündet werden. Das Landgericht hatte die Klage des Käufers gegen das Autohaus abgewiesen, dagegen ging der Käufer in Berufung. Jetzt entscheidet das Oberlandesgericht in zweiter Instanz. In dem Verfahren geht es um einen VW-Tiguan mit einem Dieselmotor des Typs AE 189 EU 5. Nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals forderte der Käufer die Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung.