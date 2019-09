Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Anklage wegen versuchten heimtückischen Mordes hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen einen 21-Jährigen erhoben. Der zum Tatzeitpunkt im April diesen Jahres noch Heranwachsende soll in einem Männerwohnheim in Frankfurt seinem schlafenden Zimmergenossen vier Mal mit einer Brechstange auf den Kopf geschlagen haben, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Nur durch eine Notoperation habe das Leben des am Schädel erheblich verletzten Opfers gerettet werden können.

Nach der ihm zur Last gelegten Tat hielt sich der Deutsche vorübergehend außer Haus auf. Einen Tag später wurde er von der Polizei am Hauptbahnhof aufgegriffen und festgenommen. Das Brecheisen habe er noch bei sich getragen, so Niesen. Nach seiner Verhaftung legte er ein umfassendes Geständnis ab. In dem Wohnheim sei er "gemobbt und bedroht" worden, sagte er laut Ermittler zum Motiv. Das Ergebnis eines psychiatrischen Gutachtens habe bislang keine Hinweise auf eine eingeschränkte Schuldfähigkeit ergeben, so Niesen. Wegen seines Alters ist der Fall bei der Jugendstrafkammer des Landgerichts Frankfurt anhängig. Verhandlungstermine stehen noch nicht fest.