Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer Reihe gewalttätiger Übergriffe soll ein 32 Jahre alter Mann dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden. Das Landgericht Frankfurt ging am Montag von gefährlicher Körperverletzung aus. Bei ihrer Entscheidung stützten sich die Richter auch auf das Gutachten eines Sachverständigen, der vor Wiederholungsgefahr gewarnt und die Unterbringung des Angeklagten in der Psychiatrie empfohlen hatte. AZ 3310 Js 234706/19

Der Mann hatte im Juni vergangenen Jahres einen Jungen in einer U-Bahn verprügelt und wenig später einen Passanten mit einem großen Stein attackiert. Nach seiner Festnahme misshandelte er in der Untersuchungshaft einen Mitgefangenen sowie einen Justizbediensteten, der daraufhin mehrere Wochen lang krankgeschrieben war. Daraufhin wurde er bereits vorübergehend in der Psychiatrie untergebracht. Das Gericht lehnte am Montag eine Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung ab. Die negative gesundheitliche Prognose lasse eine solche Entscheidung nicht zu. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.