Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er mehrfach bei seinen Wohnungsnachbarn eingebrochen haben soll, hat sich seit Freitag ein Mann vor dem Amtsgericht Frankfurt zu verantworten. Zu Prozessbeginn ließ der 27-Jährige über seinen Verteidiger mitteilen, dass er die Vorwürfe bestreite. Das Gericht beschloss daraufhin, das Strafverfahren gegen einen mutmaßlichen Mittäter (63) hinzuzuziehen und einen neuen Verhandlungstermin festzulegen. Eine 91 Jahre alte Zeugin, bei der die Täter mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet haben sollen, wurde wieder nach Hause geschickt.

Die Anklage legt den mutmaßlichen Tätern drei Einbrüche zur Last, die alle in dem Mietshaus in Frankfurt-Höchst verübt worden sein sollen, in dem die Männer ebenfalls wohnten. In einem Fall wurde eine Waschmaschine entwendet, in einem anderen verschiedenes Mobiliar. Der Termin für den neuen Prozess wurde noch nicht mitgeteilt.