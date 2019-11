Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er während einer Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Gruppen zwei Männer in den Main gestoßen haben soll, muss sich seit Mittwoch ein 26 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt ihm zur Last, die damals 21 und 23 Jahre alten, alkoholisierten Opfer im August 2017 zunächst zu Boden gebracht und dann in den am Ufer in Frankfurt-Sachsenhausen recht flachen Fluss gestoßen zu haben. Die beiden Männer konnten sich retten, einer von ihnen telefonierte sogar noch vom Wasser aus mit der Polizei. Kurze Zeit später wurde der Angeklagte in einem Café festgenommen.

Am ersten Verhandlungstag bestritt der Angeklagte die Vorwürfe vehement. Er sei bei der ohne Anlass ausgebrochenen Schlägerei zwar dabei gewesen, habe aber selbst nichts getan. Mehrere Zeugen aus der angegriffenen Gruppe schilderten, wie sie nach einem Abend im Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen plötzlich auf dem Weg zum Mainufer von der 20 Personen starken Gruppe angegangen worden seien. Nachdem von der Verteidigung weitere Zeugen benannt wurden, musste das Gericht einen zweiten Verhandlungstermin Anfang Dezember festlegen.

Das Verfahren gegen einen weiteren mutmaßlichen Mittäter wurde abgetrennt, weil er zum Tatzeitpunkt noch Heranwachsender war und deshalb ein Jugendgericht zuständig ist.