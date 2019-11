Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 26-Jähriger, der seine Lebensgefährtin aus Eifersucht schwer misshandelte und als Geisel nahm, ist vom Landgericht Frankfurt zu drei Jahren Haft verurteilt worden. In der mehrmonatigen Verhandlung wurde dem Angeklagten nachgewiesen, dass er die Frau 2018 vor einem geplanten Treffen mit ihrem neuen Freund in sein Auto gezerrt und gegen deren Willen mehrere hundert Kilometer bis über die deutsch-französische Grenze hinweg gefahren hatte, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.

Dort schlug er sie in einem Waldstück schließlich bewusstlos, brachte sie danach jedoch in eine Klinik. Weil er sie darüber hinaus wieder nach Frankfurt zurückgefahren und auch dort in ein Krankenhaus gebracht hatte, wurde die Strafe "wegen tätiger Reue" herabgesetzt. Auch die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger erklärten sich mit der Strafe einverstanden. Das Urteil ist rechtskräftig. (AZ 3330 Js 260684/18)