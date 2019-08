Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Einbrecher, der eine wichtige Spur hinterließ, ist am Montag vom Amtsgericht Frankfurt zu einem Jahr und acht Monaten Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Der 29-Jährige war Ende August vergangenen Jahres am helllichten Tag in die Wohnung einer Familie in Frankfurt-Sindlingen eingedrungen und hatte dort Schmuck und Uhren im Wert von knapp 5000 Euro entwendet. Dabei verlor er jedoch ein Messer mit gentechnischen Spuren. Da er als Rauschgiftsüchtiger bei der Polizei mehrfach registriert war, war die Festnahme nur eine Frage von Stunden. Nach anfänglichem Leugnen legte der Mann vor Gericht schließlich ein Geständnis ab. Weil er jedoch derzeit bereits eine andere Haftstrafe abzusitzen hat, konnte das Gericht keine Bewährungsstrafe mehr verhängen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. AZ 3310 Js 203427/19