Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Mitgliedschaft in einer radikalislamistischen Organisation hat das Oberlandesgericht Frankfurt einen 29-Jährigen zu einem Jahr und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Der Syrer sitzt seit Februar vergangenen Jahres in Untersuchungshaft, nach dem Urteil vom Montag kommen auf ihn noch weitere vier Monate in Strafhaft zu. Die Strafe zur Bewährung auszusetzen sei für ihn als Asylbewerber ohne soziale Bindungen in Deutschland nicht möglich gewesen, hieß es.