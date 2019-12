Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Im Rechtsstreit um Äußerungen eines Abtreibungsgegners über den Limburger Bischof Georg Bätzing verhandelt heute das Oberlandesgericht Frankfurt. In erster Instanz hatte die Unterlassungsklage des Kirchenmannes vor dem Landgericht Frankfurt Erfolg gehabt. Der in Bayern wohnende Beklagte legte jedoch Berufung ein. Er hatte im Internet und auf Plakaten unter anderem behauptet, Bätzing unterstütze die "Abtreibungsindustrie". Der Berufungssenat wird seine Entscheidung voraussichtlich noch nicht am selben Tag bekanntgeben.