Prozesse - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Immer wieder soll ein 38-Jähriger einer Frau nachgestellt haben, nun steht er deshalb vor dem Frankfurter Landgericht. Die Anklage legt ihm in dem heute beginnenden Prozess zur Last, die 32 Jahre alte Frau im Zeitraum 2016/17 immer wieder vor deren Wohnhaus sowie an der Arbeitsstelle stundenlang beobachtet zu haben. Das Opfer erlitt dabei Angstattacken und weitere psychische Beeinträchtigungen. Die Strafkammer hat vorerst fünf Verhandlungstage bis Anfang Februar terminiert.