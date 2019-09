Artikel per E-Mail versenden

Eutin (dpa/lno) - Das Amtsgericht Eutin hat einen heute 24 Jahre alten ehemaligen Polizeischüler wegen eines Übergriffs auf drei Jugendliche zu einer Geldstrafe 3600 Euro verurteilt. Das Verfahren gegen zwei weitere zur Tatzeit 20 Jahre alte Polizeikommissaranwärter wurde eingestellt. Die Angeklagten hätten in dem vierstündigen Prozess am Montag Reue gezeigt und sich bei ihren Opfern entschuldigt, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag. Zuvor hatten lokale Medien über den Prozess berichtet.

Nach einer Feier in ihren Semesterferien im Juli 2018 hatten die erheblich betrunkenen Kommissaranwärter in Bad Malente im Kreis Ostholstein drei Jugendliche bedrängt und ihre Rucksäcke nach Drogen durchsucht. Sie waren bereits vor Prozessbeginn aus dem Polizeidienst entlassen worden. In den Monaten zuvor seien sie nur noch beim Objektschutz auf dem Gelände der Polizeischule eingesetzt worden, sagte die Sprecherin.