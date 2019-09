Erfurt (dpa/th) - Im Prozess wegen versuchten Totschlags hat ein 58 Jahre alter Angeklagter vor dem Landgericht Erfurt ausgesagt, sich nicht erinnern zu können. "Wenn ich mich an etwas erinnern könnte, dann würde ich das auch sagen", ließ sich der 58-Jährige am Montag ein. Seine Aussagen wurden von einer Übersetzerin aus dem Russischen übertragen. Der Mann stammt aus Tadschikistan und ist angeklagt, im März 2019 einen Mann in Arnstadt mit einem Küchenmesser am Hals schwer verletzt und dabei den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen zu haben.

Er soll betrunken gewesen sein und sein Opfer mit einem etwa 30 Zentimeter langen Messer am Hals angegriffen haben. Dabei habe er nur knapp die Hauptschlagader verfehlt. Das Opfer habe seinem Angreifer schließlich das Messer aus der Hand nehmen und nur dadurch weitere Attacken abwehren können.