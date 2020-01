Duisburg (dpa/lnw) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau am Bahnhof Voerde am Niederrhein wollen die Richter heute das Urteil sprechen. Vorher müssen allerdings vor dem Duisburger Schwurgericht noch die Plädoyers gehalten werden. Die 34-Jährige war im Juli 2019 völlig unvermittelt vor einen fahrenden Zug gestoßen worden. Sie starb noch im Gleisbett. Täter soll ein psychischer schwer kranker Mann gewesen sein. Zum Prozessauftakt hatte der 28-Jährige jegliche Absicht bestritten. Die Staatsanwaltschaft hatte die Tat als Mord aus Mordlust bewertet. Dem in Deutschland geborenen Serben droht die unbefristete Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie.