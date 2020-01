Düsseldorf (dpa/lnw) - Tierrechtler wollen ein Verbot der Haltung von Hummern in der Landeshauptstadt Düsseldorf durchsetzen. Dazu haben sie die Stadt vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht verklagt (Az.: 23 K 8014/17). Kläger ist der Verein Animal Rights Watch. Bei der Haltung lebender Hummer werde der Tierschutz verletzt, argumentiert die Organisation nach Angaben des Gerichts vom Dienstag.

So seien die Wasserbecken zu klein und die Fesselung der Hummerscheren sei ein Verstoß gegen den Tierschutz. Das Verfahren richte sich gegen die Haltung von Hummern eines großen Handelskonzerns. Die Stadt Düsseldorf hält die Klage für unzulässig. Das Gericht will den Fall am 24. Januar verhandeln.