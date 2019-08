Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf beginnt heute ein Kriegsverbrechen-Prozess gegen einen Mann aus Sri Lanka. Der 37-Jährige soll nach Angaben des Gerichts als Mitglied der terroristischen Vereinigung "Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)" auch an einer Hinrichtung von Soldaten der sri-lankischen Regierungsarmee mitgewirkt haben. Die "LTTE" kämpften bis zu ihrer Niederlage im Mai 2009 für einen unabhängigen Staat der Volksgruppe der Tamilen in Teilen der Republik Sri Lanka.