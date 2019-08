Duisburg (dpa/lnw) - Im Loveparade-Prozess nimmt das Landgericht Duisburg das voraussichtliche Ende des Prozesses im kommenden Jahr in den Blick. Am Freitag veröffentlichte es die geplanten Verhandlungstage für 2020, insgesamt 51. Dabei liegen die letzten vier Termine im August, also nach dem Datum der so genannten absoluten Verjährung am 27. Juli 2020.