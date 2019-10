Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Lehrer, der trotz seines Vorruhestands neun Jahre lang weiter volles Gehalt kassiert haben soll, steht heute in Düsseldorf wegen besonders schweren Betrugs vor Gericht. Der angestellte Lehrer aus Gelsenkirchen hatte sich mit der Bezirksregierung in einem Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht Hamm geeinigt, Ende Januar 2009 in Vorruhestand zu gehen. Wegen eines Übermittlungsfehlers der Bezirksregierung soll das Landesamt für Besoldung davon nichts erfahren haben. Das zahlte daher bis zum 31. Januar 2018 weiter das volle Gehalt - insgesamt fast eine halbe Million Euro. Nun droht dem 67-Jährigen Gefängnis.