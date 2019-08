Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein wegen Kriegsverbrechen vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf angeklagter Mann aus Sri Lanka hat zu Prozessbeginn am Montag die Anschuldigungen zurückgewiesen. Weder habe er in seiner Heimat für die paramilitärische Organisation "Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)" gekämpft, noch an der Hinrichtung von Soldaten der sri-lankischen Regierungsarmee mitgewirkt, sagte der 37-Jährige in einer rund 40-minütigen Erklärung. Die sogenannten Tamil Tigers kämpften bis zu ihrer Niederlage im Mai 2009 für einen unabhängigen Staat der Tamilen in Teilen der Republik Sri Lanka.