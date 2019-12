Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil er als Rentner acht Jahre lang volles Gehalt kassiert hat, ist ein ehemaliger Lehrer in Düsseldorf zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht in Düsseldorf sprach den 67-Jährigen aus Gelsenkirchen am Montag wegen Betruges schuldig. Nur weil die Landesbehörden eine erheblich Mitschuld trügen und der Mann geständig sei, komme er um das Gefängnis herum, sagte Richterin Silke Boriss.

Das Arbeitsverhältnis des Gymnasiallehrers für katholische Religion und Physik war nach 20-jähriger Tätigkeit zum Jahresende 2009 mit einem Vergleich beendet worden: Er soll nebenberuflich einen Artikel über ein Golfturnier in der Schweiz verfasst haben, war während dieser Zeit aber krankgeschrieben.

Die zuständige Bezirksregierung Münster hatte dann aber vergessen, dem Landesamt für Besoldung mitzuteilen, dass das Arbeitsverhältnis aufgelöst wurde. Das Landesamt zahlte bis zum 31. Januar 2018 das volle Gehalt weiter - insgesamt 492 000 Euro. Der Ex-Lehrer informierte die Besoldungsstelle über das Versäumnis zu seinen Gunsten nicht.

Er war am Montag von der Polizei vorgeführt worden, weil er beim vergangenen Termin nicht erschienen war. Sein Verteidiger hatte argumentiert, sein Mandant sei nur angestellt gewesen und kein Beamter. Deswegen unterliege er auch nicht der Loyalitätspflicht wie ein Beamter. Schließlich sei die Weiterzahlung des Gehalts auf durch Behördenversagen verursacht worden. Sechs Monate auf Bewährung seien angemessen und ausreichend.

Dem folgte das Gericht nicht: Weil er jahrelang Anträge auf Krankenkassen-Zuschuss gestellt habe, habe der 67-Jährige selbst den Anschein aufrechterhalten, noch aktiv im Lehrerdienst zu sein. Zu seinen Gunsten würdigte die Richterin letztlich auch die Bereitschaft zur Rückzahlung des Geldes in Monatsraten.