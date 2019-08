Ist die Hauptstrecke der Bahn in NRW ein Schwarzbau?

Düsseldorf (dpa/lnw) - Hunderte Züge vom ICE bis zum Güterzug eilen täglich in kurzer Taktfolge durch Düsseldorf-Angermund. Den Stadtteil durchzieht schnurgerade von Süden nach Norden die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg - eine der wichtigsten Bahntrassen Europas und eine der am stärksten befahrenen. In ihrem Kampf um Lärmschutz haben die Anwohner nun Erstaunliches festgestellt: Für die bereits 1845 im alten Preußen errichtete Bahnstrecke fehle jede Genehmigung, sagen sie.