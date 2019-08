Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Landesarbeitsgericht in Düsseldorf verhandelt heute über die Kündigung der Intendantin des Tanztheaters Wuppertal. In der ersten Instanz hatte die vor gut einem Jahr entlassene Adolphe Binder mit Erfolg gegen die Trennung geklagt. Das Tanztheater Pina Bausch kündigte aber sofort Berufung an. Es hatte Binder unter anderem vorgeworfen, sie habe keinen umsetzbaren Spielplan für die Saison 2018/19 vorgelegt. Sie war nur gut ein Jahr im Amt. Der Rauswurf und die Umstände hatten Schlagzeilen gemacht. Das weltberühmte Tanztheater war von der vor zehn Jahren gestorbenen Choreographin Pina Bausch gegründet worden.