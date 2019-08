Wuppertal (dpa/lnw) - Gut ein Jahr ist es her, dass das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch sich im Streit von seiner damaligen Intendantin Adolphe Binder trennte. Die Kulturmanagerin klagte mit Erfolg: Die fristlose Kündigung sei unwirksam, hatte ein Richter des Arbeitsgerichts Wuppertal im Dezember 2018 entschieden. Noch am selben Tag kündigte die Leitung des berühmten Tanztheaters Berufung an. Die ist vor dem Landesarbeitsgericht in Düsseldorf für Dienstag (20. August) angesetzt. Möglicherweise entscheidet das Gericht noch am selben Tag.