Chemnitz-Prozess: Angeklagter beteuert in Interview Unschuld

Dresden (dpa/sn) - Kurz vor dem erwarteten Urteil im Chemnitz-Prozess hat der Angeklagte in einem Interview seine Unschuld beteuert. Das ZDF teilte am Dienstag mit, dass das Magazin Frontal21 ein Telefoninterview mit dem in U-Haft sitzenden Syrer geführt habe. Darin habe der Mann bestritten, den Chemnitzer Daniel H. im vorigen August erstochen zu haben. "Ich schwöre bei meiner Mutter, ich habe ihn nicht angefasst. Ich habe überhaupt nicht das Messer angefasst", habe Alaa S. gesagt.