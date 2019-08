Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Ein wegen der Vergewaltigung eines neunjährigen Mädchens angeklagter 27-Jähriger schweigt zu den Vorwürfen. Zum Prozessauftakt am Landgericht Dessau-Roßlau erklärte der Verteidiger am Freitag, sein Mandant mache vom Schweigerecht Gebrauch. Die Vorsitzende Richterin appellierte mehrfach an den Angeklagten, sich eine Aussage doch zu überlegen. Es seien Spuren am Kind gefunden worden und ein Geständnis wirke strafmindernd.

Laut der Staatsanwaltschaft war der aus Niger stammende Mann der Neunjährigen am 9. Juni auf die Elbwiesen in Roßlau gefolgt und hatte sie dort vergewaltigt. Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung und Körperverletzung. Weil der Mann auch ein Butterflymesser im Rucksack dabei hatte, muss er sich auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Nachdem der Fall bekannt geworden war, hatte es in Roßlau Demonstrationen gegeben, an denen sich auch Leute aus dem rechten Spektrum beteiligten. Ins Gericht waren am Freitag nur wenige Zuschauer gekommen.