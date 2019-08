Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Der mutmaßliche Vergewaltiger eines neunjährigen Mädchens kommt vor Gericht. Der Prozess solle am 16. August beginnen, teilte das Landgericht Dessau-Roßlau am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Die Tat soll sich am 9. Juni auf den Elbwiesen in Roßlau ereignet haben.