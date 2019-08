Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Nach der Vergewaltigung eines neunjährigen Mädchens muss sich ein 27-Jähriger von heute an vor dem Landgericht Dessau-Roßlau verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Zu der Tat soll es am 9. Juni auf den Elbwiesen in Roßlau gekommen sein. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Nachdem der Fall bekannt geworden war, hatte es in Roßlau Demonstrationen gegeben, an denen sich auch Leute aus dem rechten Spektrum beteiligten. Der Angeklagte stammt aus Niger. Für den Prozess sind Verhandlungstermine bis Mitte September angesetzt.