Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Der selbst ernannte "König von Deutschland", Peter Fitzek, beschäftigt weiter die Justiz in Sachsen-Anhalt. Heute beginnt am Landgericht Dessau-Roßlau eine Berufungsverhandlung gegen den 53-Jährigen. Das Amtsgericht Wittenberg hatte ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in 27 Fällen und Beleidigung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Dagegen gingen sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft in Berufung. Die Straftaten soll Fitzek zwischen Juli 2014 und Mai 2016 begangen haben.