Darmstadt (dpa/lhe) - In einem Prozess um versuchten Totschlag in Dietzenbach will heute das Landgericht Darmstadt sein Urteil verkünden. Der 53 Jahre alte angeklagte Deutsche soll am 2. Oktober 2018 bei einem Streit seine Ehefrau (49) bis zu einer kurzen Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Als die Frau die Polizei rufen konnte, flüchtete er mit seinem Auto. Bei einer Straßensperre soll er einen Streifenwagen gerammt haben, der weit weg geschleudert wurde. Das Paar hatte nach einigen Auseinandersetzungen seit einigen Wochen getrennt im gemeinsamen Haus gelebt. Die Staatsanwaltschaft, die auch Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte anklagt, hat auf elf Jahre Freiheitsstrafe plädiert, die Verteidigung auf maximal vier Jahre und elf Monate.