Ortstermin: Prozess gegen Jäger in freier Natur

Dalberg (dpa/lrs) - Unter freiem Himmel wird heute der Prozess gegen einen Jäger fortgesetzt, der bei einer Jagd eine 86-jährige Frau getötet haben soll. Alle Verfahrensbeteiligten und Zeugen kämen an dem Tag an den Ortsrand der 250-Einwohner-Gemeinde Dalberg (Kreis Bad Kreuznach), sagte die Sprecherin des Amtsgerichts Bad Kreuznach, Brigitte Hill, am Dienstag. Dort soll der 61-Jährige im November 2018 während einer Drückjagd den tödlichen Schuss abgegeben haben. Prozessiert wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.