Dalberg (dpa/lrs) - Mit einem Ortstermin ist am Mittwoch der Prozess gegen einen Jäger fortgesetzt worden, der bei einer Jagd eine 86-jährige Frau getötet haben soll. Am Ortsrand von Dalberg (Kreis Bad Kreuznach) begaben sich Prozessbeteiligte, Zuschauer und Pressevertreter in einem steil abfallenden Waldstück an die Stelle, an der im November 2018 ein heute 61 Jahre alter Jäger bei einer Drückjagd einen Schuss abgegeben haben soll, der die Frau in ihrem Garten traf und tötete. Vorgeworfen wird ihm fahrlässige Tötung.