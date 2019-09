Cottbus (dpa) - Im Prozess um den Unfalltod einer ägyptischen Studentin in Cottbus haben vor dem Amtsgericht weitere Zeugen ausgesagt. Sie beschrieben am Donnerstag, wie sich ihnen die Fahrt des angeklagten Autofahrers am 15. April 2017 darstellte und wie sie die Geschwindigkeit des Autos wahrnahmen. Einer der Zeugen sprach am zweiten Prozesstag davon, dass der Angeklagte sein Auto hörbar beschleunigt habe und zu schnell gefahren sei. Bereits zum Prozessauftakt hatten zahlreiche Zeugen übereinstimmend geschildert, dass das Fahrzeug vor dem Zusammenprall hörbar beschleunigt habe und es auf der Straße freie Sicht gab.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 22-Jährigen aus Dresden fahrlässige Tötung vor. Er soll in den frühen Morgenstunden einen Unfall verursacht haben, bei dem die 22 Jahre alte Studentin so schwer verletzt wurde, dass sie kurze Zeit später starb.

Laut Anklage soll der Autofahrer mit etwa Tempo 50 unterwegs gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Tod der Frau vermeidbar gewesen wäre, hätte der Angeklagte sich an das Tempolimit 30 gehalten.