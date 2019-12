Chemnitz (dpa/sn) - Im Prozess um einen Mord an einem jungen Mann in einer Industriebrache in Chemnitz hat die Staatsanwaltschaft auf die Forderung der Höchststrafe für den Angeklagten verzichtet. Staatsanwalt Bernd Vogel beantragte in seinem Plädoyer am Dienstag am Landgericht Chemnitz eine Haftstrafe von 14 Jahren und sechs Monaten. Dies begründete er mit einer verminderten Schuldfähigkeit des 28-jährigen Deutschen aufgrund einer psychischen Störung. Für Mord sieht das Gesetz im Normalfall lebenslange Haft vor.

Zudem plädierte der Ankläger für eine Begutachtung des Mannes vor dem Ablauf der Haftstrafe, um über eine anschließende Sicherungsverwahrung zu entscheiden. Der psychiatrische Gutachter hatte dem 28-Jährigen eine schizotype Störung attestiert.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seinen Mitbewohner im Sommer 2017 in einer Industrieruine mit einem Zimmermannshammer erschlagen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft ist das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, weil das 20 Jahre alte Opfer arg- und wehrlos gewesen sei. Als Motiv komme ein ungelöster Beziehungskonflikt infrage: Der Angeklagte habe ohne seinen Mitbewohner umziehen wollen, sei diesen aber nicht losgeworden.

Der Verteidiger forderte in seinem Plädoyer Freispruch, weil "massive Zweifel" an der Tat seines Mandanten bestünden. Das Urteil soll am Nachmittag gesprochen werden.