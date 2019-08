Bremen (dpa/lni) - Im Prozess gegen einen 36-Jährigen, der seiner Freundin mit einem Kugelschreiber ins Auge gestochen haben soll, hat das Opfer selbst den Mann schwer belastet. Die 33-jährige Syrerin berichtete am Mittwoch am Landgericht Bremen unter Tränen von brutalen Übergriffen des türkischen Angeklagten. "Ich wusste, wenn er mich noch einmal schlägt, dann sterbe ich", sagte die Frau, die von einem anderen Ort per Video mit arabischer Übersetzung in den Gerichtssaal zugeschaltet war. Sie schilderte auch einen Vorfall vom Januar 2019 in einem Bus, wo der 36-Jährige ihr laut Anklage den Kugelschreiber ins linke Auge stieß. Er ist wegen versuchten Totschlags angeklagt.