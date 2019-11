Bremen (dpa/lni) - Weil er seine Frau umgebracht haben soll, kommt ein 71-Jähriger am heutigen Donnerstag (9.00 Uhr) in Bremen vor Gericht. Der Mann ist am Landgericht wegen Mordes angeklagt. Laut Anklage hat er die 68-Jährige im vergangenen Juni im Badezimmer des Wohnhauses so stark gewürgt, dass diese starb. Der Mann wurde anschließend nach damaligen Polizeiangaben verletzt in eine Klinik gebracht. Eine Nachbarin hatte die leblose Frau gefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann vorsätzlich gehandelt und die Wehrlosigkeit der Frau ausgenutzt hat. Für den Prozess sind sechs weitere Termine bis 11. Dezember geplant.