Bonn (dpa/lnw) - Weil ein 27-Jähriger seine Lebensgefährtin und ihr gemeinsames Kind terrorisiert und mit einem Fleischermesser bedroht hat, muss der Mann für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Bonner Landgericht befand ihn der Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Misshandlung und Bedrohung für schuldig, teilte ein Gerichtssprecher am Montag mit. Wegen seines jahrelangen Drogen- und Alkoholmissbrauchs ordneten die Richter die Unterbringung in eine Entzugsklinik an.

Den Angaben nach hatte der Angeklagte seine 31-jährige Lebensgefährtin einem sechsstündigen Martyrium ausgesetzt - auch psychisch. So drohte er der Frau an, das gemeinsame Kind aus seinen Armen fallen zu lassen, wenn sie nicht tue, was er wollte.

Gezwungenermaßen fuhr sie mit ihm und dem Säugling in der Tatnacht an eine Talsperre und stieg in einem Wald aus. Dort bedrohte er die Frau mit einem Fleischermesser und gab vor, sie und das Kind zu erstechen. Schließlich brach er die Todesinszenierung ab und verpasste ihr weitere Tritte und Schläge. Die 31-Jährige erlitt nach Gerichtsangaben einen Nasenbeinbruch sowie Verletzungen und Prellungen am gesamten Körper und ist bis heute schwer traumatisiert.

Der geständige Angeklagte hatte im Prozess beteuert, dass er die Drohung nie wahr gemacht hätte. Er habe das Baby "nur" als Druckmittel gegen die Mutter eingesetzt.