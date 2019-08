Bochum/Recklinghausen (dpa/lnw) - Nach der Todesfahrt in eine Menschenmenge an einer Bushaltestelle in Recklinghausen ist der Autofahrer wieder frei. Das Bochumer Landgericht entließ den 33 Jahre alten Mann aus der geschlossenen Psychiatrie, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch bestätigte. Laut Gericht kann dem Familienvater aktuell nicht nachgewiesen werden, dass er mit Absicht in die wartende Menschengruppe fuhr. Das hatte das Gericht bereits am Dienstag bekanntgegeben. Bei dem Vorfall waren eine 88-jährige Frau getötet und sieben Passanten verletzt worden.