Berlin (dpa/bb) - Nach dem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts gegen den traditionellen Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg hofft das zuständige Bezirksamt auf eine baldige Einigung mit dem Veranstalter Tommy Erbe. Erbe wollte am Montag ein Konzept für die vom Gericht geforderten Sicherheitsauflagen vorlegen. Wie der stellvertretende Bezirksbürgermeister Arne Herz (CDU) am Montag sagte, seien Unterlagen eingegangen. "Weitere Abstimmungen sind jedoch notwendig", erklärte Herz. Der Bezirk habe grundsätzlich Interesse, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet - vorausgesetzt, die Sicherheit der Besucher sei gewährleistet. Der Bezirk hoffe, dass am Dienstag oder Mittwoch eine Einigung erzielt werden kann.

Das Gericht hatte vergangene Woche entschieden, dass die Marktbetreiber keinen Anspruch auf eine Genehmigung durch das Bezirksamt haben. Eine Genehmigung könne aktuell nur bei einem überwiegenden öffentlichen Interesse erteilt werden, hieß es. Voraussetzung sei aber, dass der Markt die notwendige Sicherheit gewährleiste. Das sei aktuell mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Fall. Das Gericht wies damit einen Eilantrag der Betreiber zurück.

2018 war der Markt vom Bezirksamt erst genehmigt worden, nachdem sich die Veranstalter bereit erklärt hatten, auf eigene Kosten Barrieren aufzubauen. In diesem Jahr wollten die Betreiber gerichtlich klären lassen, wer die Kosten zur Sicherung vor äußeren Gefahren tragen muss.

Am 19. Dezember 2016 war der Terrorist Anis Amri mit einem Laster in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast, zwölf Menschen starben. Daraufhin wurden viele Weihnachtsmärkte mit Barrieren gegen Fahrzeuge gesichert.