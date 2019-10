Berlin (dpa/bb) - Ein 34-Jähriger, der an vier Einbrüchen in dieselbe Villa in Berlin-Dahlem beteiligt gewesen sein soll, muss sich ab heute vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagte und bislang unbekannte Mittäter sollen zwischen Dezember 2018 und Mai 2019 in dem Haus unter anderem technisches Gerät, Luxushandtaschen und Kunstgegenstände im Wert von insgesamt mehr als 300 000 Euro erbeutet haben. Im dritten Fall sei es beim Versuch geblieben, weil der Hausbesitzer die Täter durch Rufen in die Flucht geschlagen habe. Beim vierten Einbruch seien die Einbrecher in eine Falle getappt. Die Polizei habe den Angeklagten und einen weiteren Mann festgenommen.