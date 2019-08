Berlin (dpa/bb) - Drei Jahre nach einem Überfall auf einen Juwelier in Berlin steht mit einem 27-Jährigen ein Mann vor dem Landgericht, der in verschiedenen Ländern Europas ähnliche Taten verübt haben soll. Für zwei Fälle muss er sich in der Hauptstadt verantworten. Im August 2016 soll er am Berliner Kurfürstendamm an einen Raub von Uhren der Marke Rolex im Verkaufswert von fast 900 000 Euro beteiligt gewesen sein. Zudem wird ihm ein Überfall in Düsseldorf zur Last gelegt. Der Verteidiger erklärte zu Prozessbeginn am Donnerstag, sein Mandant werde sich nicht zu den Vorwürfen äußern.

Der 27-Jährige habe mit einem Komplizen agiert, so die Anklage. Sie hätten sich vor allem Uhren aus dem Luxussegment verschaffen wollen. Der gesondert verfolgte Mittäter habe sich bei dem Raub in Berlin-Charlottenburg zunächst als Kunde ausgegeben. Als ihm Uhren gezeigt worden seien, "holte er eine Schusswaffe und der Angeklagte eine Axt hervor". Der 27-Jährige habe einem Sicherheitsmitarbeiter die Axt in den Halsbereich gedrückt und ihn leicht verletzt. Die Täter seien mit 31 Armbanduhren entkommen. Im Dezember 2016 habe das mutmaßliche Duo in Düsseldorf keine Beute machen können. Die Täter seien in die Flucht geschlagen wurden.

Der aus Serbien stammende Angeklagte wurde im April 2017 zunächst in der Schweiz festgenommen. Nach einer Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sei der Mann an die Tschechische Republik übergeben worden, hieß es am Rande der Verhandlung. In Prag sei er wegen Beteiligung an einem Überfall auf einen dortigen Juwelier zu sechs Jahren Haft verurteilt und dann im März 2019 nach Deutschland ausgeliefert worden. Der Prozess wird am 5. September fortgesetzt.