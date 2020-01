Berlin (dpa/bb) - In einem Prozess um sexuelle Übergriffe auf Frauen muss sich ein 35-Jähriger ab Heute (9.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht verantworten. Dem Mann werden drei Taten in der Zeit von Juli 2016 bis April 2018 zur Last gelegt. Im ersten Fall soll er eine Frau im Stadtteil Schöneberg gewürgt, in eine Parkanlage gezerrt und vergewaltigt haben. Im November 2017 soll er erneut in dieser Gegend eine Frau sexuell belästigt und auch ausgeraubt haben. Zur dritten Tat sei es im April 2018 gekommen. Durch DNA-Spuren sei der Mann ins Visier der Ermittler geraten. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, gefährliche Körperverletzung und schweren Raub.