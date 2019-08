Berlin (dpa/bb) - Die Geschäftsführerin einer Berliner Baufirma steht wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit mit Millionenschaden vor dem Landgericht. Die 47-Jährige soll über Jahre hinweg Arbeitnehmer nicht ordnungsgemäß angemeldet und versichert haben. Ein Schaden von mehr als 5,7 Millionen Euro sei den zuständigen Sozialversicherungsträgern entstanden, heißt es in der zu Prozessbeginn am Freitag verlesenen Anklage. Zudem seien Lohnsteuern in Höhe von rund einer Million Euro hinterzogen worden. Der Anwalt der 47-Jährigen kündigte an, dass die Verteidigung alle Tatvorwürfe entkräften werde.